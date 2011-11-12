Председатель ВККС предлагает сократить судьям первый срок до трех лет
09:30, 12 ноября 2011Общество
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Вполне достаточно
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игорь САМСИН считает целесообразным сократить с пяти до трех лет первый срок назначения судьей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера, выступая на открытии в Киеве конференции "Независимость судей Украины".
"Необходимо сократить первый срок назначения судьи с пяти до трех лет", - отметил И.САМСИН.
Он объяснил, что трех лет будет достаточно, чтобы квалификационная комиссия получила возможность оценить работу кандидата на назначение судьей бессрочно.
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