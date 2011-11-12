Молдова и Украина хотят одновременно подключиться к европейской энергосети

Молдова и Украина выразили интерес к одновременному присоединению к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом было заявлено по итогам прошедшего в Кишиневе 13-го заседания смешанной Межправительственной молдавско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая возобновила свою работу после 5-летнего перерыва.



Стороны договорились также изучить возможность объединения энергетических рынков Молдовы и Украины. Молдавская сторона выразила заинтересованность в строительстве новой линии электропередачи Бельцы-Днестровск мощностью 330 кВт. Кроме того, Кишинев и Киев договорились провести переговоры по соглашению о совместном использовании Днестровского гидроузла.



Ранее замминистра экономики Молдовы Илларион Попа в ходе встречи в Кишиневе с президентом Европейского инвестиционного банка Филиппом Майштадтом заявлял, что страна будет добиваться ускорения процесса своего подключения к ENSTO-E и планирует вести переговоры о вступлении в нее отдельно от Украины. Он отметил, что Молдова может в течение 3-5 лет подготовить свою электроэнергетическую систему к присоединению к ENSTO-E, тогда как предложенная ранее формула, согласно которой Молдова должна присоединиться к ней одновременно с Украиной, потребует для вступления 15-20 лет.

Премьер-министр Владимир Филат заявлял, что выступает за скорейшее присоединение страны к ENTSO-E для обеспечения своей энергетической безопасности и диверсификации энергоресурсов.

Молдова планирует, в частности, при финансовой помощи Евросоюза построить высоковольтную ЛЭП Бельцы-Сучава для присоединения к электроэнергетической системе Румынии и получения доступа к альтернативному источнику электроэнергии. В.Филат отметил, что сейчас Молдова закупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской "Интер РАО ЕЭС", а также у Украины. Однако поставки электроэнергии осуществляются практически по одинаковым ценам, и нет альтернативы.



Однако позже вице-премьер, министр экономики Молдовы Валерий Лазэр заявил, что Кишинев и Киев изучат возможность одновременного присоединения к ENSTO-E. По его словам, Европейский союз готов покрыть примерно 90% затрат на подготовку технико-экономического обоснования проекта одновременного подключения Молдовы и Украины к ENSTO-E. Его планируется разработать в ближайшие 2 года.



Румыния заявила ранее, что поддержит Молдавию в процессе подключения ее электроэнергетической системы к ENSTO-E.