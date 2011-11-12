Кабмин решил строить четыре корвета

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса “корвет” по проекту 58250.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 9 ноября 2011 года № 1150, опубликованном на правительственном интернет-портале.

Как отмечается в сообщении, учитывая ресурсные возможности государства на период до 2021 года, госпрограммой предусматривается проектирование, строительство и использование по назначению четырех кораблей. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 16,21 млрд. грн.

«Осуществление мероприятий программы позволит частично обновить корабельный состав и повысить возможности Военно-морских сил при решении поставленных задач. Во время подготовки проекта программы проработаны вопросы минимизации закупки корабельного вооружения и технических средств иностранного производства путем максимальной загрузки отечественных предприятий и научных организаций. В частности, принято решение относительно разработки и поставки на корабль отечественного комплекса радиоэлектронной борьбы вместо импортного, который предлагался ранее», - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Украины.

В Минобороны также подчеркивают, что реализация программы строительства корветов будет способствовать возобновлению функционирования судостроительной и смежных отраслей оборонно-промышленного комплекса, а также повышению экспортного потенциала государства в сфере строительства кораблей, продажи образцов и комплексов корабельного вооружения и технических средств.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) состоялась торжественная церемония закладки головного корабля класса «корвет» для Военно-морских сил Украины. В церемонии принял участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, командующий ВМС Украины Виктор МАКСИМОВ. Головной корабль класса «корвет» планируется передать заказчику в 2016 году. Концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» предполагает создание серии четырех корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года.