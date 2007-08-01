Задержанного Гладчука до райотдела не довезли?

В МВД не подтверждают информацию о задержании по подозрению в ограблении председателя Всеукраинского молодежного объединения «Молодежь – надежда Украины» Вадима ГЛАДЧУКА.

Как сказали УНИАН в Центре общественных связей УМВД в г. Киеве, ссылаясь на дежурную часть главного управления МВД: «Такого гражданина не задерживали».

Также было подчеркнуто, что в дежурную часть главного управления МВД информация о задержании кого-либо в столице поступает в режиме он-лайн, тем более, если это касается задержания во время общественных акций.

Кроме того, корреспонденту УНИАН дежурный Соломенского РОВД сообщил, что гражданин В.ГЛАДЧУК к ним «не поступал».

Как сообщал УНИАН, сегодня, в 9 часов утра, на ул. Крещатик, вблизи офиса Тендерной палаты Украины задержан председатель ВМО “Молодежь – надежда Украины”, редактор издания “Молодіжні хроніки” В.ГЛАДЧУК. Об этом УНИАН сообщил сам В.ГЛАДЧУК, воспользовавшись своим правом на звонок после задержания. По его словам, задержание произошло во время пикетирования активистами ВМО Тендерной палаты в знак протеста против нарушений законодательства о государственных закупках. В.ГЛАДЧУК сообщил, что он задержан по подозрению в организации ограбления.