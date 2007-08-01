Еврокомиссия будет требовать от Януковича отмены квот на экспорт зерна
Взамен предлагает "Марс"
Еврокомиссия будет настаивать, чтобы украинское правительство отменило квоты на экспорт зерна, поскольку это противоречит правилам ВТО.
Как сообщает “Немецкая волна”, об этом на пресс-конференции заявил руководитель торгово-экономического отдела представительства Еврокомиссии в Украине Луис Мануэль ПОРТЕРО-САНЧЕС.
Он отметил, что стороны уже договорились об увеличении в октябре квот украинского зерна для экспортеров. По словам Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕСА, квотирование экспорта зерна – это радикальный метод, который можно применять только в исключительных ситуациях. При этом он отметил, что это четко прописано в требованиях ВТО.
По его словам, Еврокомиссия понимает проблемы Украины, связанные с нынешними погодными условиями и неурожаем зерновых. Поэтому в качестве альтернативы, сказал Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕС, на будущее украинскому правительству предлагают воспользоваться европейской системой развернутого анализа и прогнозирования «Марс», которая эффективно применяется в сельском хозяйстве стран ЕС. «В аграрном секторе нужно четкое прогнозирование и стратегия на будущее. Это чрезвычайно важно для фермеров, трейдеров и операторов, которые работают на этом рынке», - подчеркнул Л.М.ПОРТЕРО-САНЧЕС. Он также сказал, что с помощью системы «Марс», которая заработает в Украине уже через несколько месяцев, можно делать спутниковые наблюдения метеоситуации и точный мониторинг качества грунтов.