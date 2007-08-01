Россия с 1 августа повысила экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2007 г. повышена на 11,6% или на 23,3 долл./тонна - до 223,9 долл./тонна. Соответствующее постановление об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, подписано премьер-министром РФ Михаилом ФРАДКОВЫМ в начале июля.

В соответствии с постановлением, с 1 августа 2007 г. ставка вывозной пошлины на светлые нефтепродукты (легкие и средние дистилляты, газойли, а также на бензол, толуол, пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие сжиженные газы) устанавливается в размере 163,2 долл. за тонну. Ставка на темные нефтепродукты (жидкие топлива, масла и отработанные нефтепродукты, а также на остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, в том числе на нефтяные кокс и битум) - в размере 87,9 долл. за тонну.

Напомним, с 1 июня 2007 года экспортная пошлина на нефть в России была повышена на 28,3%- или на 44,2 долл./тонна - до 200,6 долл./тонна.