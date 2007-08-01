Адвокат Мельниченко не исключает, что его клиента отравили

Адвокат экс-майора Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ не исключает, что причиной инсульта его клиента могло стать отравление.

Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине” от 1 августа.

«Я ничего не исключаю», - сказал П.СЫЧЕВ. По его словам, любой химический препарат, который быстро расширяет и сужает сосуды головного мозга, способен привести к инсульту. П.СЫЧЕВ отметил, что доказательств версии отравления у него нет. «Поэтому я намерен дождаться результатов анализов, а потом уже судить о случившемся», - сказал он.

Адвокат также отметил, что в больнице Н.МЕЛЬНИЧЕНКО охраняют. «Ходить после инсульта он не может, но находится в сознании и общается с родственниками. А вот журналистов врачи к нему пока не пускают», - сказал П.СЫЧЕВ.

При этом он отметил, что в субботу на прошлой неделе у него состоялся разговор с М.МЕЛЬНИЧЕНКО и тот не жаловался на здоровье. «В субботу мы с Николаем разговаривали по телефону, и он себя прекрасно чувствовал. Готовил вопросы для ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА и ЛИТВИНА, которые должны были давать показания следователю Генпрокуратуры по поводу своих бесед с Леонидом КУЧМОЙ. А в воскресенье неожиданно оказался на больничной койке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был госпитализирован в Октябрьскую больницу Киева, где ему был поставлен диагноз «инсульт».