Киевская область получила нового прокурора
09:56, 01 августа 2007Общество
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Сообщение пресс-службы ГПУ
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил прокурором Киевской области старшего советника юстиции Владимира БОЙКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, до этого назначения В.БОЙКО работал в должности заместителя прокурора АР Крым.
Как сообщал УНИАН, 13 июля генпрокурор подписал приказ об освобождении от должности прокурора Киевской области Юрия ГАЙСИНСКОГО, у которого закончился пятилетний срок полномочий, предусмотренный законодательством для работы прокурором.
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