Киевская область получила нового прокурора

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО назначил прокурором Киевской области старшего советника юстиции Владимира БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, до этого назначения В.БОЙКО работал в должности заместителя прокурора АР Крым.

Как сообщал УНИАН, 13 июля генпрокурор подписал приказ об освобождении от должности прокурора Киевской области Юрия ГАЙСИНСКОГО, у которого закончился пятилетний срок полномочий, предусмотренный законодательством для работы прокурором.