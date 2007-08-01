Страны ЕС протестуют против реформирования энергетики

6 стран-членов Европейского Союза протестуют против идеи Еврокомиссии относительно реформирования энергетического сектора.

Об этом пишет Интернет-издание “EUobserver”.

По данным издания, в письме, написанном министром экономики Франции Жан-Луи БОРЛОО и подписанному Австрией, Германией, Грецией, Люксембургом и Словакией, в частности, выражается протест против намерения Еврокомиссии законодательно обязать компании разделять секторы производства и продажи.

Авторы письма отмечают, что на сегодня нет доказательств, что такое разделение приведет к снижению цен на энергоресурсы для потребителей и увеличит инвестиции в отрасль, что ставит цель Еврокомиссия.

Кроме того, в письме высказывается сомнение, что эти предложения смогут гарантировать конкурентность, энергетическую стабильность и безопасность.

В то же время, как сообщает издание, Еврокомиссия имеет поддержку среди других стран-членов, включая Великобританию и Швецию.

Новые законодательные предложения относительно регулирования энергетического рынка Еврокомиссия планирует обнародовать осенью.