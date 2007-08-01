На Киевщине похищены документы на земли украинской элиты

Таинственное ограбление на Киевщине - из государственной конторы украдены почти все документы на земле Обуховского района. Именно там живет большинство украинской элиты, в частности, в этом месте расположена и дача Президента. Милиция и чиновники комментировать инцидент отказываются, сообщает 5 канал. Впрочем, законоведы утверждают - пока документы будут искать, воры могут перепродать участки и разжиться едва ли не на миллиарды.

Перепуганные сотрудники Государственной службы земельного кадастра в Обухове подтверждают – было ограбление, украдены почти все документы на землю. Пока следователи вместе с чиновниками проводят инвентаризацию, акты на землю не выдают. О преступлении молчат. Не сразу называют и фамилию начальника, который на рабочем месте так и не появился. В милиции Обухова об украденных актах знают. Но ничего не говорят.

Земля в сканадально известном поселке Козин, где проживает большинство отечественной элиты, расходится как горячие пирожки. Даже в небольшом вагончике на обочине дороги можно купить несколько соток.

Однако земельные чиновники не видят в том, что случилось, особой трагедии. Они убеждают - перепродать землю невозможно, поскольку главные документы сохранились в книге регистрации и у владельцев имений. Хотя и не исключают вариант того, что сделка может произойти в случае подкупа нотариуса.