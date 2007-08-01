СНБО: правительство и ФГИУ расшатывают энергобезопасность страны

Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества рядом последних решений по распоряжению государственным имуществом стратегического значения фактически нарушили принципы государственной политики в сфере энергетической безопасности, определенные на заседании Советы национальной безопасности и обороны 9 декабря 2005 года и введенные в действие Указом Президента Украины. Об этом сегодня заявил заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В частности Ю.ПРОДАН отметил, что внесение в уставный фонд концерна «Укратомпром» активов НАЭК «Энергоатом» и предприятий атомной промышленности, которые не подлежат приватизации (постановление Кабмина № 456 от 14 марта в 2007 г.) без указания в уставе способов предотвращения незаконного отчуждения этих активов создает «весьма непрозрачный механизм управления госимуществом стратегического значения».

Кроме того, Ю. ПРОДАН указал на то, что замена определения процентной доли государства в энергокомпаниях, акции которых переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины», на фиксацию количества переданных акций и их номинальной стоимости (постановление № 824 от 13 июня в 2007 г) «создает условия для «размывания» государственного пакета путем дополнительной эмиссии».

Также заместитель секретаря СНБО обратил внимание на распоряжение правительства (№ 410-р от 13 июня в 2007 г.), в соответствии с которым строительство стратегически важного объекта - Днестровской гидроаккумулирующей станции передано от государственной компании «Укргидроэнерго» к ОАО «Днестровская ГАЭС». При этом, отметил Ю. ПРОДАН, ОАО «Днестровская ГАЭС» безосновательно установила инвестиционную надбавку к тарифу на электроэнергию.

Ю. ПРОДАН также сообщил, что по его информации, ФГИ решил продать 25% пакет акций энергоснабжающей компании «Черкассыоблэнерго», которые внесены в уставный фонд «Украинской энергосберегающей сервисной компании».

«В случае реализации этого пакета доля государства в уставном фонде «Черкассыоблэнерго» уменьшится до 46%, что будет означать утрату государственного контроля над деятельностью энергораспределительной компании. Кроме того, обесценится пакет акций, который останется в собственности государства, потенциально будут недополучены значительные суммы в бюджет», – отметил Ю.ПРОДАН.

Заместитель секретаря СНБО также отметил, что постановление правительства № 677 от 27 апреля 2007 года дало старт активной распродаже Государственным комитетом по материальному резерву долгов энергетических компаний, среди которых ОАО «Центрэнерго», ОАО «Захидэнерго», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».

«Вместо цивилизованного урегулирования проблем с долгами предприятий ТЭК, как это предусмотрено законодательством, создан дополнительный механизм внеприватизационного отчуждения госимущества. Приведенные факты дают основания утверждать, что исполнительная власть игнорирует определенные на высшем руководящем уровне основные направления государственной политики в сфере энергетической безопасности Украины», - резюмировал Ю. ПРОДАН.