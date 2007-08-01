Госслужащий на рабочем месте изготовлял порнопродукцию

На Житомирщине возбуждено уголовное дело против госслужащего, который на рабочем месте изготовлял и продавал порнографическую продукцию.

Об этом УНИАН сообщила помощник прокурора Житомирской области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Оксана ВАЦКОВСКАЯ.

По ее словам, прокурор Любарского района Житомирщины возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины против государственного служащего, который "непосредственно на своем рабочем месте, используя компьютер, изготовил три DVD-диска с произведениями порнографического характера, которые в дальнейшем продал".

О.ВАЦКОВСКАЯ не назвала места работы госслужащего, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время помощник прокурора области сообщила, что во время проверок поддержки в области законодательства о защите общественной морали органами прокуратуры Житомирщины нарушено три уголовных дела, внесено 15 документов прокурорского реагирования.