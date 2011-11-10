Украинские призывники - больны и малограмотны

Медики, участвующие в работе военно-врачебных комиссий украинских военкоматов, бьют тревогу из-за неудовлетворительного состояния здоровья призывников, их повальной безграмотности и многочисленных случаев нарушения логического мышления.

Как сообщил Weekly.uaглава военно-врачебной комиссии Киевского военкомата Владимир ВИТКОВСКИЙ, из-за «тихого» алкоголизма, которым в настоящее время страдает значительная часть молодежи, у призывников все чаще диагностируются гастриты, язвы, диабет. «Инсульты молодеют, и даже есть инфаркты в 18 лет», - сказал он.

По его данным, глобальная компьютеризация и малоподвижный образ жизни привели к тому, что проблемы со зрением сегодня имеет треть юношей призывного возраста, от избыточного веса страдают около 40% парней, а искривление позвоночника до 10 градусов фиксируется практически у всех.

Помимо проблем со здоровьем, у нынешних призывников практически отсутствует логическое мышление, сообщил психиатр Владимир ЩУКИН из городской клинической психиатрической больницы №1. Он участвует в работе военно-врачебной комиссии уже на протяжении 18 лет. Один из признаков этого – неумение объяснить смысл пословиц. «В советские времена это считалось признаком возможной дебильности, и такой призывник сразу направлялся на дополнительное обследование. Сейчас мы этого не делаем: беда с пословицами – чуть ли не у всех. Кто толкует их буквально, кто – как попало», - сказал он.

При этом отметил психиатр, нынешние призывники повально безграмотны.