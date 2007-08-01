При Антониони кино было частью великой культуры, а не шоу-бизнеса

Итальянский режиссер Микелеанджело Антониони, скончавшийся в возрасте 95 лет, был одним из последних гигантов мирового кинематографа и частью безвозвратно ушедшей эпохи Большого кино, по мнению российского режиссера Карена Шахназарова.

"Микеланджело Антониони - один из последних гигантов той эпохи кино, когда творили Бергман, Висконти, Феллини, - сказал в интервью РИА "Новости" Карен Шахназаров. - Вместе с ними закрылась страница великого кинематографа, который говорил о человечности, добре, который стремился сделать мир лучше".

По мнению Шахназарова, трудно переоценить влияние творчества Антониони не только на кинематограф, но на культуру в целом.

"Когда создавал свои кинопроизведения Антониони, кино было частью великой культуры, а не шоу-бизнеса, как это, к сожалению, происходит сегодня. В его исполнении кино было подлинным искусством, а не ремеслом. Символично, что два таких гиганта, как Бергман и Антониони, вместе покинули этот мир. Их пример будет долго одухотворять путь кинематографистов следующих поколений".