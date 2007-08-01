Катастрофические пожары уничтожают леса

Комиссар ЕС по вопросам охраны окружающей природной среды Ставрос ДИМАС поддерживает идею бывшего комиссара ЕС, а ныне – министра сельского хозяйства Франции Мишеля БАРНЬЕ о создании европейских сил быстрого реагирования на лесные пожары.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, комментируя совместный призыв президента Франции Николя САРКОЗИ и премьер-министра Греции Костаса КАРАМАНЛИСА об усилении сотрудничества в борьбе с лесными пожарами.

“Реалии доказывают, что эта идея, которая была в основе доклада, представленного М.БАРНЬЕ в прошлом году, является необходимым шагом для стран-членов. Катастрофические пожары, которые уничтожают миллионы гектаров лесов, могут быть укрощены лишь с помощью европейских партнеров”, - сказал комиссар ЕС.

Справка УНИАН. М.БАРНЬЕ в прошлом году по просьбе Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ представил доклад об усилении Европейского механизма гражданской защиты. Он, в частности, предложил создание постоянных сил быстрого реагирования, готовых к действию в любой период времени, что, по его мнению, могло бы значительно сократить срок мобилизации ресурсов механизма гражданской защиты. Что касается лесных пожаров, М.БАРНЬЕ предлагал, чтобы, по меньшей мере, 10 пожарных самолетов постоянно находились в состоянии готовности для обеспечения надежного европейского ответа на лесные пожары. Эти ресурсы должны предоставляться на добровольных началах странами-членами, но быть готовыми выполнять задачи миссий ЕС на запрос Мониторингового и Информационного центра Еврокомиссии, который в будущем должен превратиться в реальный Операционный центр.

Начиная с конца июня, Мониторинговый и Информационный центр Еврокомиссии получил 8 запросов о помощи в тушении лесных пожаров от Греции, Кипра, Италии, Болгарии и бывшей югославской республики Македония.