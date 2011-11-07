Госстат обнародовал инфляцию за октябрь
14:37, 07 ноября 2011Общество
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Говорят - по нулям...
Инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем составила 0%, против декабря 2010 года – 4,2%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.
Согласно сообщению, показатель инфляции в октябре 2011 года по сравнению с октябрем 2010 года составил 5,4%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года – 8,6%.
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