Покровителя Киева требуют «отбелить» и «переодеть»

Архиепископ Вышгородский Павел требует от властей демонтировать памятник на Лядских воротах из-за его несоответствия законам скульптуры и православным канонам. "Нынешний архистратиг Михаил не отвечает библейскому образу. Ангел должен быть светлым", - сказал архиепископ.

«Сегодня» напоминает, что ранее памятник покровителю Киева архистратигу Михаилу, который, рассправив крылья, возвышается над Майданом Незалежности, нынешний мэр столицы и вовсе принял за «нечисть». "Стоит на площади какой-то черт", - поделился тогда своими впечатлениями Леонид Черновецкий.

А до этого на месте постамента с глобусом перед входом в Главпочтамт стояла скульптура, которая не вызывала нареканий церковников, известных строгими требованиями к изображениям святых. Архангел был юношей-подростком в длинном светлом плаще. Якобы, именно развевающиеся полы стали причиной того, что в народе скульптуру прозвали «Бэтменом».

Нынешнее же изображение покровителя Киева проходит под кодовым названием «культурист» или «вратарь». Но помимо мрачного и угрюмого ощущения, исходящего от фигуры на воротах , церковь не устраивает еще и явная «половая принадлежность» скульптуры. «К небесному покровителю Киева необходимо относится с большим уважением: скульптура не должна подчеркивать принадлежность к мужскому полу, в частности, мускулистость. Ангелы вообще - бесполые существа", - сказал Андрей Коваль, сотрудник пресс-службы УПЦ МП.Не устраивает верующих и одеяние Михаила, на нем должна быть легкая туника, развевающаяся на ветру, как на православных иконах.

В мэрии уже задумались над новым архангелом. Заместитель мэра Виталий Журавский заверил, что вопрос о замене памятника будет решен.

"В ближайшее время объявят конкурс на новый проект" - сказал чиновник. Возможно, архангел будет очень светлым, даже белым. Духовенство одобряет проведение конкурса, но считает, что к делу нужно приобщить разных специалистов: искусствоведов, духовенство и простых киевлян. Пусть они вместе решают, каким быть городскому покровителю.