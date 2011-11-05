В Министерстве обороны созданы антивзяточные спецгруппы

Министерство обороны Украины создало негласные спецгруппы проверяющих для препятствования взяточничеству во время призыва на воинскую службу.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, ссылаясь на информацию, полученную от должностных лиц Минобороны.

"Отдельные должностные лица министерства утверждают, что командование ВСУ по собственной инициативе создало своим устным приказом несколько мобильных передвижных групп из офицеров и даже генералов для провоцирования в получении взяток офицеров военкоматов", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пока еще продолжается «обкатка» этого эксперимента в пределах Киевского гарнизона. В частности, как стало известно от нескольких районных военных комиссаров столицы, к ним уже наведывались «охотники на ведьм». «Но их всяческие попытки дать взятку не увенчались успехом. При этом непристойные предложения, которые были далеки от законных действий, вылились в трату служебного времени с обеих сторон», - отметил собеседник агентства.

При этом он утверждает, что к указанным «акциям» не привлекаются работники правоохранительных органов, как того требует законодательство. «В Минобороны, по-видимому, забыли, что тот, кто предлагает взятки, тоже подпадает под уголовную ответственность, так же, как и тот, кто им руководит», - напомнил он.