Разговоры о памятнике Екатерине II в Луганске преждевременны

Ни о каком всенародном обсуждении в Луганске 30 проектов памятника Екатерине II речь не идет, заявил УНИАН заместитель начальника управления Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики Александр САВЕНКО.

По его словам, на всенародное обсуждение луганчан выносится тематика памятника или объекта монументального искусства, завершающего композицию центрального входа в сквер Памяти.

«Луганчане сначала определят тему памятника, чему он будет приурочен, а только потом по этой теме архитекторы будут готовить проекты. Ни о каком всенародном обсуждении проектов памятника Екатерине II речь не идет. Все это просто разговоры», - сказал А.САВЕНКО

Он отметил, что предложения от жителей города принимаются в письменном виде в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, депутат Луганского областного совета, председатель всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия» Арсен КЛИНЧАЕВ ранее заявлял, что в Луганске разработан памятник Екатерине ІІ. «Выделена земля Луганским областным советом в центре города», - утверждал он.

Руководитель пресс-службы областного совета Елена БУГАЕЦ опровергла это заявление, отмечая, что выделять землю в Луганске имеет право городской совет, а не областной.

А.КЛИНЧАЕВ настаивал на том, что существует уже более 30 проектов памятника, которые будут вынесены на всенародное обсуждение.