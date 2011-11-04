МИД РФ: Россия будет отстаивать права русскоязычных в Украине

Россия будет прилагать усилия к тому, чтобы гуманитарные права миллионов русских и русскоязычных жителей Украины соблюдались в полной мере.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ, комментируя по просьбе собственного корреспондента УНИАН в РФ высказывания российского генконсула в Симферополе Владимира АНДРЕЕВА о ситуации с русским языком в Крыму.

Он подчеркнул, что гуманитарная проблематика, в том числе вопросы языка и культуры, неизменно занимали и занимают очень важное место в российско-украинском политическом диалоге при решении различных вопросов.

По словам А.ЛУКАШЕВИЧА, это обусловлено как едиными корнями двух народов, многовековой общей историей, родственной культурой, духовным единством, так и общепринятыми в международном сообществе современными и актуальными подходами к защите прав граждан на культурную самоидентификацию, в том числе на свободный доступ к образованию, культуре на родном языке.

«В соответствии с общепринятыми международными нормами мы, естественно, будем прилагать усилия к тому, чтобы гуманитарные права миллионов русских и русскоязычных жителей Украины соблюдались в полной мере», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он заверил, что российская сторона готова к решению вопросов, связанных с удовлетворением культурно-гуманитарных потребностей украинцев, проживающих в России.

«Баланс и гармония в гуманитарных отношениях, соблюдение в полном объеме прав граждан наших стран, по нашему убеждению, являются залогом успешного и поступательного развития многогранных российско-украинских связей и отношений», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября, заявил, что «Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости». По мнению дипломата, «ситуация в отношении русского языка (в Крыму) не приемлема и искусственно навязана». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это нужно подавляющему большинству тех, кто проживает здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал ни одного серьезного аргумента против предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое бы сняло многие проблемы».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация с русским языком какая-то неестественная, ненормальная», и привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какие-то лекарства, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не понимаю, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общих терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу жизни людей. «И это права людей, которые нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с русской программой обучения.