В Донецке взорвался морг

Сегодня в Киевском районе Донецка взрывом было разрушено здание отделения железнодорожной больницы, но жертв и пострадавших нет.

Этот факт подтвердила корреспонденту УНИАН руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА.

«Первичная информация такова: сегодня вечером, где-то после 18:00, раздался громкий хлопок. Обнаружили, что разрушено здание паталогоанатомического отделения Донецкой железнодорожной больницы с последующим горением. Горение уже потушено около 19:00», – сказала И.СЕДОВА.

Она также отметила, что, «по словам администрации больницы, ни трупов, ни живых людей на тот момент в отделении не было. То есть, по словам администрации, там жертв и быть не может».

В настоящее время причина взрыва устанавливается, сейчас там работают сотрудники прокуратуры, заключила руководитель Центра пропаганды.