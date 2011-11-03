У жителя Донецка за газовые долги отобрали автомобиль

Сегодня у жителя Донецка, задолжавшего публичному акционерному обществу «Донецкгоргаз» более 18 тыс. грн., конфисковали автомобиль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Донецкгоргаз».

Согласно сообщению, представители предприятия совместно с сотрудниками государственной исполнительной службы во исполнение решения суда произвели «принудительное вхождение в дом должника», который не производил оплату за газ с 2001 года.

В пресс-службе уточнили, что первоначально абонент был отключен еще в 2000 году, однако он самовольно подключился к газовой сети. В 2003 году специалисты горгаза снова отключили должника, однако он снова самовольно подключился, причем, в этот раз – уже к подземному газопроводу.

По решению суда специалисты ПАО «Донецкгоргаз» сегодня вошли во двор к должнику с целью конфисковать его автомобиль, однако его друзья попытались оказать физическое сопротивление представителям горгаза и исполнительной службы.

«Произошла небольшая потасовка. Но автомобиль ВАЗ-2106 был конфискован в счет погашения долга и доставлен на ответственное хранение ПАО «Донецкгоргаз», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также акцентировали, что «Донецкгоргаз» обеспокоен ситуацией с платежами населения за газ. «Сегодня общий долг абонентов составил около 28 млн. грн. С начала года юристами предприятия подано около одной тысячи исков. Принято решение по 600 искам на сумму более 630 тыс. грн. о взыскании задолженности», - констатировали в горгазе.

«С начала 2011 года с должников взыскано по решению суда более 710 тыс. грн. Сегодня на исполнении находятся иски на сумму почти 900 тыс. грн.», - заключили в ПАО «Донецкгоргаз».