В Житомире «заминировали» Дом правосудия

В Житомире сегодня из Дома правосудия, где расположены Житомирское областное управление юстиции, Королёвский и Богунский районные суды, были эвакуированы все сотрудники и посетители после анонимного сообщения о заминировании.

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО, о заминировании здания по телефону сообщил неизвестный.

Всего из Дома правосудия было эвакуировано около 200 человек. Кроме того, пришлось также эвакуировать более 100 жильцов из домов, расположенных рядом с «заминированным» зданием на площади Соборной.

Поиски взрывчатки начались около 16:00, правоохранители не обнаружили ничего подозрительного и завершили осмотр помещения около 20:00.

По данным сотрудницы отдела, в здании работали специалисты взрывотехнической службы, МВД и МЧС.

Движение на площади Соборной во время поисков взрывчатки было полностью перекрыто.

Сейчас милиция ищет человека, сообщившего о якобы заминировании Дома правосудия.