Митрополит Владимир пришел в сознание и получил отпущение грехов
21:25, 03 ноября 2011Общество
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Начинает общаться с людьми
Митрополита Владимира прооперировали из-за болезни Паркинсона. Сейчас глава УПЦ находится в реанимации и пришел в себя. Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.
Как рассказал архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр, митрополит находится в одной из столичных клиник. В среду его прооперировали и сейчас у него послеоперационный период.
Операция прошла успешно. Ее сделали отечественные врачи.
Владыка в четверг пришел в сознание и уже начинает общаться с людьми. Но до сих пор он находится в реанимации и поэтому к нему не пускают многих посетителей.
Сегодня же над ним было проведено таинство причастия и соборования.
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