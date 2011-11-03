Митрополит Владимир пришел в сознание и получил отпущение грехов

Митрополита Владимира прооперировали из-за болезни Паркинсона. Сейчас глава УПЦ находится в реанимации и пришел в себя. Об этом пишет Комсомольская правда в Украине.

Как рассказал архиепископ Переяслав-Хмельницкий Александр, митрополит находится в одной из столичных клиник. В среду его прооперировали и сейчас у него послеоперационный период.

Операция прошла успешно. Ее сделали отечественные врачи.

Владыка в четверг пришел в сознание и уже начинает общаться с людьми. Но до сих пор он находится в реанимации и поэтому к нему не пускают многих посетителей.

Сегодня же над ним было проведено таинство причастия и соборования.