В деле об избиении редактора газеты всплыли новые детали

Апелляционный суд Ивано-Франковской области продолжит слушание дела об избиении редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА 14 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН после сегодняшнего очередного судебного заседания сообщил сам В.ДЕМЬЯНИВ.

По его словам, коллегия судей сегодня в судебном заседании исследовала эпизоды дела, связанные с причастностью обвиняемых к избиению журналиста (воссоздание следственных действий). Прокурор выступил с ходатайством о проверке всех телефонных звонков, которые осуществляли осужденные до и после совершения преступления. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения.

Также один из осужденных, который якобы признал свою вину, внес ходатайство о том, что его в СИЗО «вынуждали давать неправдивые показания». По его словам, он написал 13 обращений в различные высшие инстанции, в частности, в Генеральную прокуратуру, однако эти его обращения для рассмотрения возвращали на места.

Суд, заслушав все стороны судебного процесса, решил продолжить рассмотрение дела 14 ноября.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2010 года было совершено покушение на редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции назвали нападение бытовым ограблением.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд осудил участников избиения В.ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишения свободы.

Милиция объединила дело о нападении на редактора газеты в одно производство еще с двумя делами. Суд рассматривал дело в отношении трех человек, двум из которых инкриминировали избиение В.ДЕМЬЯНИВА, при этом всех трех обвиняли в ограблениях и других хулиганских действиях.

В.ДЕМЬЯНИВ в своей апелляции отмечал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд преднамеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, принял во внимание только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они безосновательно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».

10 октября Апелляционный суд начал рассмотрение апелляции В.ДЕМЬЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

Прокуратура Коломыи также считает, что приговор Коломыйского горрайонного суда подлежит отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, прокуратура отмечает, что «не выяснен умысел осужденных, направленный во время совершения преступления в отношении ДЕМЬЯНИВА».

Прокуратура просит апелляционный суд отменить приговор в связи с несоответствием выводов Коломыйского горрайсуда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, и направить дело на новое судебное разбирательство с другим составом суда.