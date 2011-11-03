На Печерске возобновит работу детсад, не функционировавший 11 лет

После капитального ремонта возобновит работу детский садик №107, что на ул. Лютеранской, 17-А. Сегодня объект осмотрел председатель Печерского района Сергей Сущенко, сообщает официальный портал Киевской городской власти.

«Дошкольное учебное заведение было построено еще в 1935 году, а в 2000 году прекратило свою работу по поручению тогдашней Старокиевской райгосадминистрации. По поручению Александра Попова мы начали здесь капитальный ремонт, ведь и сети, и само здание заведения были крайне изношены. По состоянию на сегодня уже проведена полная замена сетей, отремонтирована кровля, помещение садика. Осталось возобновить детскую площадку. После завершения полной реконструкции в садике смогут воспитываться 75 малышей», – рассказал председатель района.

Рабочая группа из райгосадминистрации также посетила амбулаторию семейной медицины на ул. Подвысоцкого, 4-А, которая уже готова в ближайшие дни начать свою работу.

Как рассказал Сергей Сущенко, амбулатория семейной медицины будет обслуживать 6000 жителей района, что позволит значительно разгрузить действующую поликлинику. Это уже третья амбулатория, которую на протяжении 2011 года открывают в Печерском районе.

Напомним, одним из стратегических заданий, которые Александр Попов поставил перед руководителям районов, есть расширение сети дошкольных учебных заведений в столице.