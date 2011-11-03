В Черновцах из соли и синьки изготовляли «Calgon»
19:24, 03 ноября 2011Общество
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Ликвидирован подпольный цех
Правоохранительные органы пресекли деятельность в Черновцах подпольного цеха по изготовлению поддельного средства для смягчения воды в стиральных машинах «Calgon».
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, организовал подпольный цех 39-летний черновчанин. На его складе в Черновцах сотрудники милиции обнаружили 15 тонн пищевой соли «Экстра» и 2 тонны синьки, из которой и производилось средство. Также была изъята 21 тысяча пачек готовой продукции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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