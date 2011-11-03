Азаров говорит, что МАФы нужно ставить там, «где они естественны»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что малые архитектурные формы (МАФы) могут быть размещены там, где они естественны.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Если эти МАФы реально украшают город и размещены там, где они естественны, то, на мой взгляд, их можно использовать. Однако, по большей части, они загромождают узкие проходы, создают вокруг себя антисанитарные условия, и это неправильно", - написал Н.АЗАРОВ в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети.