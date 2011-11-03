Гофман догадывается, почему его фильм не показывают в Украине

Польский режиссер Ежи ГОФМАН намерен обсудить с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ возможность показа на украинском телевидении его документального фильма «Украина. Становление нации». Об этом режиссер рассказал в интервью журналу Weekly.ua.

Этот фильм Е.ГОФМАН закончил в 2008 году. В нем рассказывается об истории Украины от крещения до наших дней. В картине 4 серии: «От Руси до Украины», «Украина или Малороссия», «Вместе навсегда», «Независимость». Каждая серия длится 50 минут.

На создание фильма Е.ГОФМАНА вдохновила книга Леонида КУЧМЫ «Украина - не Россия». По задумке режиссера, фильм должен дать импульс украинской молодежи к изучению истории собственной страны.

Однако, фильм «Украина. Становление нации» ни разу не был показан в Украине.

«Если он не выйдет здесь, он, в конце концов, выйдет в Польше. Но ведь фильм снят об Украине для украинцев, и я бы хотел, чтобы первыми его увидели здесь», - говорит Е.ГОФМАН. По его словам, украинские власти не отвечают ему отказом, «но и не показывают фильм». «Видимо потому, что фильм заканчивается Оранжевой революцией», - поясняет режиссер. Он надеется, что картина все же выйдет в украинский прокат к Евро2012.

Напомним, что кинорежиссер и сценарист Е.ГОФМАН родился в 1932 г. в Кракове. В 1939 году депортирован с родителями в Сибирь. По окончании войны вернулся в Польшу. В 1955 году окончил Институт кинематографии в Москве. Снимает документальные и художественные фильмы. Наиболее известны его экранизации исторических романов Генрика Сенкевича «Пан Володыевский», «Потоп», «Огнем и мечем». Фильм «Потоп» в 1975 г. был номинирован на «Оскар». Режиссер прожил 33 года в браке с киевлянкой Валентиной ТРАХТЕНБЕРГ. Заслуженный деятель национальной культуры Польши.