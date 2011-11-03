СМИ: Журналистам не рады в Киевском зоопарке

Журналисты не имеют доступа к информации о Киевском зоопарке. Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявил руководитель общественной организации «Экспертный совет», журналист Андрей КАПУСТИН.

По его мнению, ситуация в Киевском зоопарке, по сравнению с предыдущим периодом, значительно ухудшилась.

«Это прежде всего касается того, что мы не имеем доступа к информации. Сайт организации закрыт, и Киевский зоопарк исключён из мирового информационного поля», – отметил журналист.

А.КАПУСТИН сообщил, что уже подал заявление в прокуратуру по факту недопущения его на территорию зоопарка: «Недопуск журналиста – это грубое нарушение не только Конституции, но и статьи 171 Уголовного кодекса Украины».

Журналист заявил, что причин такого с ним обращения администрация зоопарка не назвала.

«Я подтвердил аккредитацию утром, однако вечером меня всё равно не пропустили. После этого я вызвал милицию, позвонил депутату, на месте был составлен протокол о нарушении моих конституционных и профессиональных прав. Дальше ещё будет отдельный суд по гражданскому судопроизводству, потому что мне дважды не дали заработать денег – написать материал», – заявил А.КАПУСТИН в эфире «Киевского форума».

О подобном отношении к журналистам со стороны пресс-службы Киевского зоопарка рассказала и журналист Леся ДОМАЩЕНКО.

«Я лично делала интервью с прошлым директором (Светланой БЕРЗИНОЙ. – УНИАН) и, хотя я абсолютно не поддерживаю её деятельность, но могу сказать, что договаривалась я с ней об интервью ровно один день. На следующий день меня встретили, провели в зоопарк с камерой, с фотоаппаратом. Не было никакой закрытости. Я не понимаю, почему сейчас зоопарк так себя ограждает. В Лукьяновское СИЗО можно легче попасть, чем в зоопарк», – отметила она.

Однако начальник отдела связей с общественностью Киевского зоопарка Анжелика КОМАРОВА не признала ни одной претензии журналистов, собравшихся в студии «Киевского форума».

«Мне очень смешно, что здесь были упрёки в том, что журналистов не пускают... По моему опыту журналисты очень охотно идут на плохие новости, а если их нет, то они их придумывают, как это было с проданным вроде питоном», – отметила А.КОМАРОВА.