В Киеве горел рынок «Святошино»

В столице горел рынок «Святошино» и торговые киоски в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, вчера вечером на территории ООО «Рынок Святошино» произошло возгорание в двух торговых павильонах площадью 15 кв. м.

Пожарные ликвидировали огонь за 20 минут. В результате пожара сгорели два павильона, еще один поврежден.

Пострадавших нет. Причины возникновения пожара и сумма убытков выясняются.

Кроме того, сегодня в 04.05 в оперативно-координационный центр Главного управления МЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре по ул. Декабристов в Дарницком районе. В результате пожара полностью сгорели три киоска, еще два повреждены.

Во время тушения пламени был спасен 50-летний мужчина, который получил ожоги тела 2-3-й степени.

Причины пожара и убытки устанавливаются.