Тигипко: льготы нужны только бедным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что согласно судебным решениям, со счетов Государственного казначейства в пользу льготников было списано в бесспорном порядке около 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера во время расширенного заседания Кабинета министров Украины, при этом не уточнив период.

По словам премьера, средства были списаны в пользу всего нескольких тысяч льготников.

Так, Н.АЗАРОВ привел пример, что в Харьковской области по решению суда была назначена компенсация льготнику-чернобыльцу в сумме около 700 тыс. грн., а также назначена пенсия в сумме 34 тыс. грн.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в ходе брифинга в Кабинете министров заявил, что считает подобные судебные решения проявлением коррупции в судах.

Правительство Украины считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов, заявил вице-премьер.

«Речь идет о том, что если человек имеет определенный объем дохода, он не будет иметь право на те или другие льготы, - сказал С.ТИГИПКО. – Условно, если ветеран войны имеет дополнительный доход, он владеет бизнесом, мы не будем доплачивать, больше оставим тем, кто на пенсии и не имеет таких денег».

При этом он отметил, что правительство сегодня не может подойти настолько жестко к ситуации, потому что «это будет колоссальная политическая дискуссия». По словам С.ТИГИПКО, сейчас разработан законопроект, в котором предусмотрено применение вышеуказанного принципа к профессиональным льготам.