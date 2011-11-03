Ужгород переполнен билбордами и призматронами

В областном центре Закарпатской области - городе Ужгород ввели мораторий на установление новых билбордов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил секретарь Ужгородского городского совета Виктор ЩАДЕЙ.

По его словам, решение о моратории на установление объектов внешней рекламы на территории Ужгорода принял сегодня исполнительный комитет Ужгородского городского совета. «Решение на протяжении пяти дней должен подписать городской голова Виктор ПОГОРЕЛОВ, но я уверен, что это будет сделано практически сегодня-завтра», - уточнил В.ЩАДЕЙ.

Он также добавил, что такое решение принято в связи с перенасыщенностью города объектами внешней рекламы, а именно билбордов, призматронов и бек-лайтов.

Исключение будет делаться только для тех рекламоносителей, которые будут переноситься из исторической части города. «То есть, для тех, кто будет забирать рекламоносители из исторической части города, мы все-таки будем давать разрешение на установление, потому что есть заключенные соглашения между фирмами и городской властью, мы не хотим судиться в суде за расторжение таких соглашений», - уточнил секретарь горсовета.

В.ЩАДЕЙ также добавил, что по инициативе мэра в Ужгороде проведут инвентаризацию билбордов и других рекламоносителей. «Официально их около 300, но де-факто, как мы наблюдаем, больше», - добавил секретарь совета.