Журналист стрелял грабителям по ногам

Донецкие правоохранители наградили наручными часы с символикой ГУМВД Донецкой области журналиста общественно-политической газеты г. Красноармейска «По заслугам» Валентина ЛЕВЧЕНКО за оказание помощи при задержании опасных преступников.

Подарок В.ЛЕВЧЕНКО вручил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Виктор ДУБОВИК, сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Донецкого горуправления милиции.

Подаренные наручные часы стали наградой журналисту за то, что 30 октября, защищаясь от напавших на него злоумышленников, он помог милиции задержать опасных преступников.

В милиции напомнили, что в тот вечер подвергшийся нападению В.ЛЕВЧЕНКО сделал несколько выстрелов из травматического пистолета по ногам избивавших его преступников, которые пытались завладеть барсеткой. На помощь журналисту подоспел проезжавший мимо сотрудник милиции: быстро сориентировавшись в ситуации, молодой оперативник задержал одного из нападавших и доставил его в Ленинский райотдел внутренних дел. Позже был задержан и второй, раненый при нападении, фигурант.

Также за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные при задержании преступников был награждён знаком МВД Украины «За отличие в службе» 2 степени оперуполномоченный криминальной милиции по делам детей Донецкого горуправления внутренних дел Александр ЛОГВИН .