МВФ таки не даст кредит Киеву?

Двухнедельные переговоры миссии Международного валютного фонда с украинскими властями, завершающиеся в Киеве 4 ноября, скорее всего, не увенчаются договоренностью о возобновлении финансовой помощи стране, сообщает ZN.UA.

«Миссия уезжает ни с чем. Тяжело представить, чтобы при таком уровне отсутствия взаимопонимания была бы достигнута договоренность (о финансировании). Правительство отказывается повышать тарифы», — сказал агентству Reuters источник, близкий к переговорам.

«МВФ настаивает на повышении тарифов в любом случае. А мы отвечаем, что мы находимся на финишной прямой переговоров с Россией и в зависимости от того, о чем мы договоримся, станет понятно, что делать с тарифами»,- сказал Reuters пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.