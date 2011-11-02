Началось "Цирковое будущее"

2 ноября в Луганском государственном цирке стартовал V Международный фестиваль детских и молодежных цирковых коллективов и исполнителей «Цирковое будущее».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, фестиваль продлится 2-7 ноября и является единственным в Украине проектом, направленным на творческий поиск талантливой молодежи, пропаганду циркового искусства. В конкурсных просмотрах фестиваля примут участие более 150 коллективов и исполнителей из Украины, России, Беларуси, Татарстана, Италии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и других стран мира.

В программе нынешнего, пятого, фестиваля кроме конкурсных просмотров предусмотрена научно-практическая конференция «Современное цирковое искусство в европейском поликультурном пространстве», мастер-классы по жанрам, «круглые столы», большая экскурсионная программа.

За годы проведения фестиваля его участниками стали более 800 самодеятельных и профессиональных исполнителей из Украины, РФ, Беларуси, Узбекистана, Латвии, Швейцарии, Швеции, Италии, Великобритании, Финляндии, Франции, Испании, США.