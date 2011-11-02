Тигипко и Ярошенко полетели уговаривать МВФ

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО и министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО отбыли в Вашингтон для переговоров с руководством Международного валютного фонда для обсуждения вопроса дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«По поручению премьер-министра С.ТИГИПКО и Ф.ЯРОШЕНКО отбыли в Вашингтон для проведения переговоров с руководством МВФ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для продолжения дискуссий в контексте второго пересмотра программы по соглашению «стэнд-бай» и консультаций за 2011 год по статье IV Статей Соглашения МВФ.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Среди требований, которые выдвигает МВФ к Украине, - корректировка тарифов на газ и теплоснабжение.