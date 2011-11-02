Во Львове столкнулись две маршрутки: 12 пострадавших

Во Львове при столкновении двух автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, пострадали 10 пассажиров и оба водителя транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, 1 ноября в 16.30 на ул. Пасечной 43-летний водитель автобуса «БАЗ», который курсирует по маршруту №30, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «БАЗ» этого же маршрута под управлением 38-летнего водителя.

После ДТП за медицинской помощью обратились 10 пассажиров, 8 из которых были отправлены домой. Один из водителей с переломом голеней был госпитализирован, другой - получил ушиб теменного участка, ушибы бедра, и после оказания медицинской помощи отправлен домой.