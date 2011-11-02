Греческий премьер одним словом обвалил мировые рынки

Греческое правительство в целом поддержало требование премьер-министра Йоргоса Папандреу о проведении референдума относительно пакета помощи ЕС, сообщает Афинское агентство новостей со ссылкой на источники на заседании.

Премьер-министр в понедельник объявил, что план Евросоюза списать Греции немногим меньше трети 360-миллиардного долга в обмен на новую многолетнюю программу экономии подлежит народному обсуждению.

После заявления премьера упали фондовые индексы во всем мире на волне страха новой нестабильности вокруг Греции.

По данным агентства, несмотря на общую поддержку премьера, ряд членов правительства затребовали от Папандреу объяснений, почему он не поделился своими планами о проведении референдума с коллегами по кабинету.

Решение Папандреу провести голосование не было согласовано с его заместителем, министром финансов Евангелосом Венизелосом, а также с кредиторами Греции с ЕС и МВФ и ведущими европейскими лидерами.

Тем не менее, решение поддержать премьера в проведении референдума было единогласным. Сам Папандреу назвал "антидемократическим" возражение против плебисцита.

Во вторник лидеры ЕС выразили удивление в связи с намерениями Папандреу, а также надежду, что Греция выполнит взятые на себя обязательства. Европейские партнеры Греции считают неприемлемым ожидать греческого референдума в условиях нестабильности.

В ночь на среду в эфире местных телеканалов официальный представитель правительства страны заявил, что власти Греции намерены провести референдум относительно финансовой помощи ЕС "как можно более быстрое".

Сначала планировалось, что плебисцит пройдет в январе, но рынки отреагировали на инициативу Папандреу крайне нервно, чем вызвали новую волну критики в адрес премьера страны.

Греческая оппозиция раньше восприняла планы по проведению референдума враждебно, заявив, что он ставит под угрозу европейское будущее Греции. При этом один депутат властной левоцентристской партии ПАСОК оставил фракцию в знак протеста, и еще несколько депутатов высказались против референдума.

ТСН