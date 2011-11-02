Парламент даст ветеринарам наркотики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовали 289 народных депутатов из 375 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах", в соответствии с которыми физическим лицам – предпринимателям, которые уже имеют лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики, предоставляется право на получение лицензии на хранение, перевозку, приобретение, использование, уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в таблицы Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.