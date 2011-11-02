Крым готовится принять круизный флот

Ялтинский и Севастопольский морские порты планируется модернизировать с целью создания в Крыму современной инфраструктуры по приему и обслуживанию круизного флота.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, также среди первоочередных задач дальнейшего развития отрасли морского и речного транспорта - организация надлежащей и качественной системы безопасности на морском и речном транспорте путем укрепления и расширения полномочий региональных органов Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте.