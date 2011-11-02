Суд удовлетворил иск шахтерского профсоюза к Кабмину

Окружной административный суд Киева своим решением от 31 октября удовлетворил исковые требования Независимого профсоюза горняков Украины к Кабинету министров Украины, признав неправомерными процессуальные действия Кабмина по созданию правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии, случившейся 29 июля на шахте «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПГУ, отметив, что в данную правительственную комиссию не были включены ни представители отраслевого или территориального объединения НПГУ, ни представители первичной профсоюзной организации НПГУ шахты «Суходольская-Восточная», членами которой были шахтеры, пострадавшие в аварии.

Суд также признал, что указанные действия не соответствуют требованиям пунктов №№ 42, 43 постановления Кабинета министров Украины от 25 августа 2004 года № 1112 «Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве».

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошел взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» (Луганская область), в результате которого 26 горняков погибли, а двое пострадавших позже умерли в больнице.