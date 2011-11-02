Директор школы разрешил топить печку и попал под следствие

В Херсонской области против директора школы, в которой угорели дети и учитель, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, прокуратурой Голопристанского района возбуждено уголовное дело в отношении директора общеобразовательной школы в поселке Железный Порт по факту грубого нарушения требований законодательства об охране труда.

В ходе доследственной проверки установлено, что директор, не согласовав свои действия с руководством отдела образования и соответствующими специалистами, начал самовольно печное отопление помещений школьного заведения во время учебного процесса с привлечением к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж.

В результате 22 октября из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления от отравления угарным газом пострадали двое учеников 3-го класса и их учитель, которые были госпитализированы в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы.

Проводится досудебное следствие.