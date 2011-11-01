В Украине будет отмечаться 100-летие скаутского движения
23:08, 01 ноября 2011Общество
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Решение Верховной Рады
Верховная Рада Украины приняла решение отметить на государственном уровне 100-летие украинского скаутского движения.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 262 народных депутата из 347 зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно принятому решению, 100-летие скаутского движения будет отмечаться в 2012 году, и правительство должно утвердить план мероприятий с целью отметить эту дату.
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