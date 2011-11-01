Азаров поручил Арбузову прикрутить потребительские кредиты

Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению отрицательного сальдо внешней торговли и, в частности, поручил Национальному банку Укарины (по согласию) ужесточить требования по предоставлению финансовыми учреждениями потребительских кредитов с учетом платежеспособности заемщика - физического лица.

Об этом говорится в плане мер по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле, утвержденном распоряжением правительства от 26 октября 2011 года № 1074-р, опубликованном сегодня на правительственном портале.

Также Кабмин поручило Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли Украины и Нацбанку (по согласию) до декабря 2011 г. направить кредитные средства из области потребительского кредитования в сферу производства (компенсация процентных ставок по кредитам, которые направлены на развитие или организацию производства).

Кроме того, НБУ поручено сохранять объемов международных валютных резервов на уровне, достаточном для обеспечения стабильности валютного курса, путем проведения валютных интервенций, также усовершенствовать инструменты хеджирования валютных рисков путем создания условий для форвардных валютных операций.