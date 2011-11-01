В Луганской области 57 сутки ищут трех горняков на затопленной шахте
Приплыв грунтовых вод не ослабевает
Спасатели 57 сутки ищут троих горняков на затопленной частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район Луганская область). Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины, сегодня утром, 1 ноября, спасателям удалось понизить уровень воды в стволе до отметки 224 метра от поверхности. До предположительного местонахождения троих горняков (горизонт 340 метров) нужно освободить от воды еще 116 метров ствола.
Как сообщили в Краснолучском региональном отделении горнотехнической инспекции, новыми насосами удается за сутки откачать 4-5 метров воды в стволе. Но приток грунтовых вод не ослабевает.
Недавно произошло повреждение кабельной муфты, ремонт занял около 2 часов, за время простоя насосов вода «подскочила» на 5 метров. Такая же ситуация и при спуске насосов на более глубокую отметку. Завтра утром предстоит очередное снижение их уровня, после чего практически сутки нужно откачивать воду, чтобы выйти на предыдущую отметку.
По информации пресс-службы ПРУП, государственная комиссия разработала и приняла комплексное решение по ликвидации аварии на шахте «Рудник».
«Официальные выводы комиссии пока не разглашаются. Единственное, что удалось выяснить, сейчас разрабатывается проект строительства новой сбойки с западной стороны от ствола шахты «Рудник», чтобы откачка воды шла с нескольких направлений, плюс значительно ослабится ее приток. К тому же заказано изготовление еще более мощных насосов (на 120 куб. м.), которыми планируют заменить действующие агрегаты», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.
6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч.1 ст.272 УК (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).
22 сентября создана рабочая группа по контролю спасательных работ на шахте «Рудник».
19 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО подписал приказ о создании государственной комиссии для ликвидации аварии на частной шахте «Рудник».