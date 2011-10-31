СБУ в Одессе задержала торговца «жучками»

Сотрудники Управления СБУ в области выявили и пресекли реализацию на местном рынке спецтехники для негласного прослушивания.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-группе УСБУ.

«47-летнего торговца правоохранители задержали при незаконном сбыте средств негласного получения информации, - уточнили в УСБУ. - В ходе осмотра торгового павильона изъято 37 спецустройств, закамуфлированных под часы, авторучки и МР3-плэеры с вмонтированными в них микрофонами и видеокамерами».

Общая стоимость изъятого оборудования составляет свыше 30 тыс. грн.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Расследуются также обстоятельства поступления спецтехники в Украину.