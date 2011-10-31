Автомобиль с тремя пассажирами упал в Десну: один человек погиб

В Черниговской области автомобиль съехал в реку Десна, один человек погиб.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черниговской области.

По данным пресс-службы, сегодня в 06.40 в Коропский райотдел УМЧС в области от дежурного милиции поступило сообщение, что вблизи с. Придеснянское в реку Десна упал автомобиль ВАЗ-2109, принадлежащий 24-летнему местному жителю.

Во время выяснения обстоятельств события было установлено, что владелец автомобиля вместе с двумя друзьями, 25-ти и 23-х лет, вечером 30 октября выехал на рыбалку. Около 23 часов из-за плохой видимости в тумане автомобиль съехал с крутого берега в реку и перевернулся. Через заднее стекло удалось выбраться лишь владельцу автомобиля и его 23-летнему товарищу. Другой приятель погиб на месте происшествия. Среди ночи мужчины пешком добрались до села Оболонье, и только утром сообщили о трагедии в соответствующие органы.

Для извлечения автомобиля с погибшим из воды были задействованы спасатели Коропского райотдела УМЧС и автокран специализированного лесохозяйственного предприятия. По факту события проводится расследование правоохранительными органами.