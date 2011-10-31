Плохой обвиняет чиновников МОЗа в передаче 12 заводов в частные руки

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар", народный депутат Украины от Партии регионов Игорь ПЛОХОЙ убежден, что инсулиновый завод «необходимо вернуть государству, с целью возродить на нем полный цикл производства инсулинов, а не давать зарабатывать на наших больных иностранным компаниям».

Об этом И.ПЛОХОЙ заявил в комментарии УНИАН.

Глава ВСК подчеркнул: «Если говорить о новых хозяевах «Индара» – нарушения есть. Но нужно все рассматривать в судебной плоскости. Верховным судом от 19 мая 2009 года отменено решение Харьковского суда, которым легализовывалась передача государственного пакета акций рейдерам. Рассматривается дело об отмене регистрационных действий, которыми внесены изменения о собственнике акций. Плюс существует постановление Кабмина о запрете на отчуждение заводов, среди которых был и «Индар»…».

По мнению И.ПЛОХОГО, «конечно уже сейчас понятно, что чиновники из МОЗа, допустившие вывод двенадцати заводов отрасли здравоохранения в частные руки, мягко говоря, шли наперекор своей совести».

Глава ВСК пообещал, что на предстоящей неделе следственная комиссия соберет все документы по линии Генрпрокуратуры и МВД, а именно: постановление о возбуждении уголовного дела работниками СБУ о незаконной продаже акций, и информацию о том, на какой стадии находится это уголовное дело; информацию о всех хозяйственных делах, в которых государственные интересы представляет прокуратура.

По словам И.ПЛОХОГО, нынешний руководитель завода Евгений КОНОНЕНКО «принимал участие в процедурах банкротств заводов по медицинскому профилю, и мы располагаем всеми материалами, переданными из Комитета ВР по здравоохранению. Очень настораживает то, что когда его пригласили на заседание парламентского комитета по здравоохранению, он ничего толком не смог объяснить».

Подводя итог вышесказанному, И.ПЛОХОЙ подчеркнул: «Завод необходимо вернуть государству. Есть огромная необходимость возродить на заводе полный цикл производства инсулинов, а не давать зарабатывать на наших больных иностранным компаниям, которые поставляют сюда субстанцию».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар". В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возврате в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар".