Судно, которое было в кредитном залоге, продали на металлом

В Херсоне предприниматели сдали в металлолом судно, которое было в кредитном залоге у банка.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, должностные лица одного из херсонских частных предприятий, злоупотребляя служебным положением, продали на металлолом судно, под залог которого ранее получили кредит. Таким образом мошенники нанесли убытки банковскому учреждению на сумму свыше 600 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой Суворовского района в отношении указанных должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 УК Украины “Злоупотребления властью или служебным положением” (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).